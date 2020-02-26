مطلوب خياطيين

(فرصة عمل)
|مطلوب عااجلا لشركه ملابس كبري في السعوديه بالرياض ((((((((5 افراد ترزيه))))))))) يجيدوا الخياطه ولديهم خبره كفايه في المبيعات وشرط الا يزيد السن عن 30 عام ويكون حسن المظهر ومميزات العمل مرتبات مجزيه للغايه وحوافز ويوفر المواصلات والسكن والتامين الطبي وارجو ارسال السيره الذاتيه pdf بداخلها صوره شخصيه كامله علي الايميل الخاص بنا almolhakjob@gmail.com او الواتس اب 01002102730
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالرحمن الملحق
|التليفون:
|01002102730
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|العنوان:
|العجوزه شارع نوال برج الشرطه الدور التاني- العجوزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054651
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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