مطلوب خياطيين

مطلوب عااجلا لشركه ملابس كبري في السعوديه بالرياض ((((((((5 افراد ترزيه))))))))) يجيدوا الخياطه ولديهم خبره كفايه في المبيعات وشرط الا يزيد السن عن 30 عام ويكون حسن المظهر ومميزات العمل مرتبات مجزيه للغايه وحوافز ويوفر المواصلات والسكن والتامين الطبي وارجو ارسال السيره الذاتيه pdf بداخلها صوره شخصيه كامله علي الايميل الخاص بنا almolhakjob@gmail.com او الواتس اب 01002102730