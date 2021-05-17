مطلوب خريج تجاره للعمل بي التسويق العقاري

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 خريج تجاره للعمل بالتسوق العقاري خبرة للعمل لدي مكتب تسويق عقاري بالرياض راتب 2000 ريال مع نسبة مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل الرياض يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 40 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/5/2021
رقم الإعلان: 2094038
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