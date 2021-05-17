مطلوب خريج تجاره للعمل بي التسويق العقاري

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 خريج تجاره للعمل بالتسوق العقاري خبرة للعمل لدي مكتب تسويق عقاري بالرياض راتب 2000 ريال مع نسبة مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل الرياض يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 40 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com