مطلوب خريج تجاره للعمل بي التسويق العقاري

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 خريج تجاره للعمل بالتسوق العقاري خبرة للعمل لدي مكتب تسويق عقاري بالرياض راتب 2000 ريال مع نسبة مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل الرياض يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 40 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094038
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3,000 ريال
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3,000 ريال
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