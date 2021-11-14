مطلوب خدمة عملاء ل

(فرصة عمل)
|مطلوب خدمة عملاء لا يشترط خبره السن من 18:45 سنة لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت 6 ساعات توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمين راتب 4000ج شهري رقم الشركة للتواصل واتس 01062972973 3017
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed
|التليفون:
|01060984129
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111607
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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