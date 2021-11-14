مطلوب خدمة عملاء ل

مطلوب خدمة عملاء لا يشترط خبره السن من 18:45 سنة لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت 6 ساعات توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمين راتب 4000ج شهري رقم الشركة للتواصل واتس 01062972973 3017