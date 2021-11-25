مطلوب خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطلاب - السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة - توافر العمل من الشركة واونلاين حسب اختيار العميل بنفس الراتب ونفس التعاقد - يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6 شهور من العمل كود الوظيفة Cx6060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01033019078
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|العنوان:
|شارع 90 الجنوبي - فيلا 402- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113038
4,000 جنيه
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