مطلوب خدمة عملاء

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطلاب - السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة - توافر العمل من الشركة واونلاين حسب اختيار العميل بنفس الراتب ونفس التعاقد - يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6 شهور من العمل كود الوظيفة Cx6060