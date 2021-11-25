مطلوب خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|كود الوظيفه Cx6060 خدمة عملاء Out door – يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تامينات وزيادة سنوية مقسمة الي 2 في السنة – راتب 4000ج ثابت – عقد سنوي – لا يشترط الخبرة – السن يبدا من 18 سنة استلام العمل والتعاقد بنفس يوم التقديم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01033019078
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|العنوان:
|شارع 90 الجنوبي - فيلا 402- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112786
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