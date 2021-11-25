مطلوب خدمة عملاء

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تفاصيل الإعلان
كود الوظيفه Cx6060 خدمة عملاء Out door – يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تامينات وزيادة سنوية مقسمة الي 2 في السنة – راتب 4000ج ثابت – عقد سنوي – لا يشترط الخبرة – السن يبدا من 18 سنة استلام العمل والتعاقد بنفس يوم التقديم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental
التليفون: 01033019078

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع 90 الجنوبي - فيلا 402- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/11/2021
رقم الإعلان: 2112786
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14/11/2021
صورة الاعلان: موظفين لعمل إعلانات للشركة - في القاهرة مصر

موظفين لعمل إعلانات للشركة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/11/2021
صورة الاعلان: خدمة عملاء door Out - في القاهرة مصر

خدمة عملاء door Out

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء door Out – يتم قبول جميع االعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/11/2021
صورة الاعلان: مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية - في القاهرة مصر

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية – براتب 4000ج بزيادة سنوية مرتين في السنة – بتامين صحي وتامين اجتماعي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

10/11/2021
صورة الاعلان: موظف + موظفة إدخال بيانات - في القاهرة مصر

موظف + موظفة إدخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظف + موظفة ) إدخال بيانات ( – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – ال يشترط الخبرة – الشركة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

8/11/2021
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