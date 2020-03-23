مطلوب خبيرات تجميل (حنة / مكياج / تصفيف ) لسلطنة عمان

للجادات والطموحات والمحترفات يعلن مكتب كريم الدين احمد للاستخدام الخارجي ترخيص رقم (332) الخرطوم شارع الحرية عمارة طه بابكر الطابق الاول شقة رقم (2) مقابل فندق السفير ( اسفلها وكالة تمارا/ دكتور ابو / مختبر سان جود ) انه مطلوب وبصورة عاجلة وفورية لسلطنة عمان 4 خبيرات تجميل مع العلم بانه بالنسبة للحنة الخليجية الحمراء اساسية وضرورية وكذلك موافقة ولي الامر في كل الوظائف كما توجد لدينا استاذة لتأهيل وتدريب المرشحات لتجويد وسرعة عمل الحنة الخليجية الحمراء 45الف جنيه شاملة ( مكتب العمل والسفارة )