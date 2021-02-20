(فرصة عمل)
|مطلوب خبيرات باريستا للعمل بكوفي عائلي بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: #باريستا **الشروط الوظيفية : -خبرة لا تقل عن سنتين بالتخصص - إجادة عمل أنواع القهوة والرسم عليها - أخلاق و لباقة بالتعامل مع الزبناء *** -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -السكن متوفر (خاص و مع عاملة مغربية ). - مواصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . -تذكرة الطيران متوفرة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|0707020119
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|العنوان:
|زنقة معمورة إقامة معمورة ب- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084421
1 ريال
1 درهم
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال