مطلوب خبيرات باريستا للعمل بكوفي عائلي بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: #باريستا **الشروط الوظيفية : -خبرة لا تقل عن سنتين بالتخصص - إجادة عمل أنواع القهوة والرسم عليها - أخلاق و لباقة بالتعامل مع الزبناء *** -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -السكن متوفر (خاص و مع عاملة مغربية ). - مواصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . -تذكرة الطيران متوفرة.