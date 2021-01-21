#وظائف_شاغرة_بالسعودية مطلوب خبيرات باريستا للعمل بكوفي عائلي بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: #باريستا **الشروط الوظيفية : -خبرة لا تقل عن سنتين بالتخصص - إجادة عمل أنواع القهوة والرسم عليها - أخلاق و لباقة بالتعامل مع الزبناء *** -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -السكن متوفر (خاص و مع عاملة مغربية ). - مواصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . -تذكرة الطيران متوفرة. •على من تجد نفسها مؤهلة و داخل الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية +جواز السفر على: البريد الإلكتروني cv.alasmarjob@gmail.com رقم ا