(فرصة عمل)
|#وظائف_شاغرة_بالسعودية مطلوب خبيرات باريستا للعمل بكوفي عائلي بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: #باريستا **الشروط الوظيفية : -خبرة لا تقل عن سنتين بالتخصص - إجادة عمل أنواع القهوة والرسم عليها - أخلاق و لباقة بالتعامل مع الزبناء *** -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -السكن متوفر (خاص و مع عاملة مغربية ). - مواصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . -تذكرة الطيران متوفرة. •على من تجد نفسها مؤهلة و داخل الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية +جواز السفر على: البريد الإلكتروني cv.alasmarjob@gmail.com رقم ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212707020119
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084377
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