مطلوب خباز boulangerie

(فرصة عمل)
|مطلوب خباز للعمل بمحل بقطر راتب 3200 ريال قطري موفر السكن للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بنا على الرقم 0762436643
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Master contact
|التليفون:
|0762436643
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|العنوان:
|- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099377
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