مطلوب خباز فرن طاقه للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب خبازبلدي لديه خبره في فرن طاقه للعمل بالطائف بالسعوديه والسفرفورا للجادين الاتصال 01155140187 واتس اب /01155140187
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشروق جروب
|التليفون:
|01155140187
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051720
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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3,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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