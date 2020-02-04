مطلوب خباز فرن طاقه للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب خبازبلدي لديه خبره في فرن طاقه للعمل بالطائف بالسعوديه والسفرفورا للجادين الاتصال 01155140187 واتس اب /01155140187
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشروق جروب
التليفون: 01155140187

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051720
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مشرفين صرف صحي - في الجيزة مصر

مشرفين صرف صحي

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا للسعوديه مشرفين صرف صحي سباكه داخلي خبره للعمل بكبري الشركات بالرياض براتب مجزي جدا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: مشرفين كهرباء - في الجيزة مصر

مشرفين كهرباء

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا للسعوديه مشرفين كهرباء انشاءات خبره للعمل بكبري الشركات بالرياض براتب مجزي جدا ويوف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب سباكيين وكهربائيين - في الجيزة مصر

مطلوب سباكيين وكهربائيين

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا للسعوديه سباكيين وكهربائيين خبره للتشطيبات الداخليه للانشاءات للعمل بكبري الشركات ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا مدرب خيل للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا مدرب خيل للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا مدرب خيل للعمل بالسعوديه -يكون من دبلوم فروسيه . اذا امكن يتكلم إنجليزي لو مكسر !! -خبره .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب لشركة نقليات بالسعودية فى الرياض مشرف حركة للعمل بمؤسسة نقليات - في الجيزة مصر

مطلوب لشركة نقليات بالسعودية فى الرياض مشرف حركة للعمل بمؤسسة نقليات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركة نقليات بالسعودية فى الرياض مشرف حركة للعمل بمؤسسة نقليات وايتات العمل استلام الطلبات عن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/1/2020
صورة الاعلان: مؤسسة ديكور بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● نجار موبليا وباركيه ●} - في الجيزة مصر

مؤسسة ديكور بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● نجار موبليا وباركيه ●}

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مؤسسة ديكور بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● نجار موبليا وباركيه ●}}::ـ من القاه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مشرفين صرف صحي وكهرباء - في الجيزة مصر

مشرفين صرف صحي وكهرباء

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب عاجلا مشرفين صرف صحي وكهرباء للعمل في شركه مقاولات كبري بالرياض في السعوديه خبره لا تقل عن 10 .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب سباكيين وكهربائيين - في الجيزة مصر

مطلوب سباكيين وكهربائيين

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب عاجلا للعمل في شركه مقاولات كبري بالسعوديه بالرياض سباكيين وكهربائيين ورواتب مجزيه جدا والمقاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب عاملة نظافة لشركة بالمهندسين - في الجيزة مصر

مطلوب عاملة نظافة لشركة بالمهندسين

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة دعاية واعلان بالمهندسين :- مطلوب فوراً:ـ ::{{●عاملة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب محمص بن لمحمصة بن بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب محمص بن لمحمصة بن بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى محامص البن بالسعودية.جدة:- مطلوب فورا ::{{● محمص بن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسعودية فني تركيبات الأسنان الراتب 3500 ريال - في الجيزة مصر

مطلوب للسعودية فني تركيبات الأسنان الراتب 3500 ريال

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسعودية فني تركيبات الأسنان الراتب 3500 ريال التأمينات الاجتماعية على حسابنا التأمين الطبي ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,500 ريال

12/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب معمل ارضيات ايبوكسى للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب معمل ارضيات ايبوكسى للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه – الرياض معلم ارضيات ايبوكسى ( ثلاثيه الابعاد 3D ) شرط خبره بالمجال رو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب ميكانيكى وكهربائى معدات ثقيله وميكانيكى مولدات كهرباء للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب ميكانيكى وكهربائى معدات ثقيله وميكانيكى مولدات كهرباء للسعوديه

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه ( الرياض ) ميكانيكى معدات ثقيله كهربائى معدات ثقيله ميكانيكى مولدات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا ميكانيكى بنزين مكن وعمرات للعمل بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب فورا ميكانيكى بنزين مكن وعمرات للعمل بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للتعاقد بالكويت ميكانيكى بنزين ( عمرات ومكن ) راتب + عموله برجاء ارسال البيانات وصوره.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا: اخصائي مبيعات برامج الكترونية - اخصائي دعم فني - مسئول خدمة عمل - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: اخصائي مبيعات برامج الكترونية - اخصائي دعم فني - مسئول خدمة عمل

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية *********************** شرط لكل الوظائف - خبرة لا تقل عن سنة في نفس الوظيفة -.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager