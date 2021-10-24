مطلوب حلاقين محترفيين خبرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مصففين وحلاقين شعر محترفين ماهرين ولباقة وأسلوب وحسن مظهر للعمل في مركز تجميل رجالى متخصص في خدمة رجال الاعمال وكبار الشخصيات في مدينة الدمام. راتب 2500 ريال مع توفير التأمين الطبي والمواصلات والإقامة ورخصة العمل للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء لمن ينطبق علية الشروط ارسال السي في وصور او فديوهات لشغلة علي الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 ريال
تاريخ الإعلان: 2/1/2022
رقم الإعلان: 2117590
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مطلوب حلاقين خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية حلاقين محترفين اطفال ورجال خبرة في اكان مشهورة للعمل لدي مجم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

24/10/2021
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