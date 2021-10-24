مطلوب حلاقين محترفيين خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مصففين وحلاقين شعر محترفين ماهرين ولباقة وأسلوب وحسن مظهر للعمل في مركز تجميل رجالى متخصص في خدمة رجال الاعمال وكبار الشخصيات في مدينة الدمام. راتب 2500 ريال مع توفير التأمين الطبي والمواصلات والإقامة ورخصة العمل للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء لمن ينطبق علية الشروط ارسال السي في وصور او فديوهات لشغلة علي الواتساب