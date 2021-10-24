مطلوب حلاقين محترفيين خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مصففين وحلاقين شعر محترفين ماهرين ولباقة وأسلوب وحسن مظهر للعمل في مركز تجميل رجالى متخصص في خدمة رجال الاعمال وكبار الشخصيات في مدينة الدمام. راتب 2500 ريال مع توفير التأمين الطبي والمواصلات والإقامة ورخصة العمل للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء لمن ينطبق علية الشروط ارسال السي في وصور او فديوهات لشغلة علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117590
2,000 ريال