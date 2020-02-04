(فرصة عمل)
|مطلوب حلاقين للعمل في المملكة العربية السعودية الراتب 2500 ريال سعودي . موفر السكن والمواصلات والتامين الصحي . سارعوا للتسجيل لدى شركة الخليج جوب عبر الارقام التالية هاتف + واتساب 0680352562 التابت 0524475826
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شركة توظيف- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054534
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
اتصل
اتصل
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
1 درهم