مطلوب حلاقين للعمل في المملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب حلاقين للعمل في المملكة العربية السعودية الراتب 2500 ريال سعودي . موفر السكن والمواصلات والتامين الصحي . سارعوا للتسجيل لدى شركة الخليج جوب عبر الارقام التالية هاتف + واتساب 0680352562 التابت 0524475826
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الخليج جوب
التليفون: 00212680352562

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العنوان: شركة توظيف- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/2/2020
رقم الإعلان: 2054534
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(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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القسم: 

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23/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بدولة الكويث بمركز راقي حلاقين رجالي - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب للعمل بدولة الكويث بمركز راقي حلاقين رجالي

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب للعمل بدولة الكويث بمركز راقي حلاقين رجالي عدد 3 الراتب 200 دينار كويتي مميزات العقد موفر السك.
القسم: 

1 درهم

17/12/2019
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