مطلوب حلاقين عدد (8) للعمل داخل صالون رجالي بالرياض

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب حلاقين عدد (8) للعمل داخل صالون رجالي بالرياض - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

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مطلوب حلاقين عدد (8) للعمل داخل صالون رجالي بالرياض يشترط في المترشح ان يكون من جنسية مغربية خبرة سابقة بالعمل في نفس المجال ديبلوم او شهادات مهنية الراتب الشهري 2500 ريال سعودي سيتوفر المترشح على: السكن، المواصلات، والتغطية الصحية مؤمنة عقد سنتين قابلة للتجديد. للتسجيل والتقديم للوظيفة المرجو التواصل معنا على الرقم واتساب 0707020119
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alasmar
التليفون: 00212707020119

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القنيطرة- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050675
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القسم: 

اتصل

22/1/2020
صورة الاعلان: ابحث عن عمل سايق وشكرا

اتصل

18/1/2020
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