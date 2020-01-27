مطلوب حلاقين عدد (8) للعمل داخل صالون رجالي بالرياض يشترط في المترشح ان يكون من جنسية مغربية خبرة سابقة بالعمل في نفس المجال ديبلوم او شهادات مهنية الراتب الشهري 2500 ريال سعودي سيتوفر المترشح على: السكن، المواصلات، والتغطية الصحية مؤمنة عقد سنتين قابلة للتجديد. للتسجيل والتقديم للوظيفة المرجو التواصل معنا على الرقم واتساب 0707020119