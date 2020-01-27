(فرصة عمل)
|مطلوب حلاقين عدد (8) للعمل داخل صالون رجالي بالرياض يشترط في المترشح ان يكون من جنسية مغربية خبرة سابقة بالعمل في نفس المجال ديبلوم او شهادات مهنية الراتب الشهري 2500 ريال سعودي سيتوفر المترشح على: السكن، المواصلات، والتغطية الصحية مؤمنة عقد سنتين قابلة للتجديد. للتسجيل والتقديم للوظيفة المرجو التواصل معنا على الرقم واتساب 0707020119
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar
|التليفون:
|00212707020119
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|العنوان:
|القنيطرة- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050675
1 دولار
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1 درهم
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