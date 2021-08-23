مطلوب حراس امن مغاربة للعمل بدولة الامارات

(فرصة عمل)
|مطلوب حراس امن مغاربة للعمل بالامارات العربية راتب 4000 درهم اماراتي وسكن واعاشة لمن يهمه الامر التواصل معنا بالوتساب 00212632136265
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابواحمد
|التليفون:
|00212632136265
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|حي- الدارالبيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40 درهم
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103271
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