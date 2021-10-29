مطلوب حداد مسلح ونجار مسلح للعمل فى السعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل فى مدينه عرعر بكبرى شركات المقاولات - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: نجار مسلح وحداد مسلح لعمل مقابله شخصيه مع الكفيل السعودى خبرة فى المجال العمل بالراتب توفير السكن والاقامه والانتقالات والتامين الطبي او الاتصال على ( واتس او اتصال 01000979792 ) ـ 01017618588 ـ 0235712062 ـ 0235712072
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة
التليفون: 01000979792

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: GIZA- حى الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/11/2021
رقم الإعلان: 2112214
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