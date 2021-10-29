مطلوب حداد مسلح ونجار مسلح للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فى مدينه عرعر بكبرى شركات المقاولات - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: نجار مسلح وحداد مسلح لعمل مقابله شخصيه مع الكفيل السعودى خبرة فى المجال العمل بالراتب توفير السكن والاقامه والانتقالات والتامين الطبي او الاتصال على ( واتس او اتصال 01000979792 ) ـ 01017618588 ـ 0235712062 ـ 0235712072
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|GIZA- حى الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112214
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2,500 ريال
10 دولار
1 جنيه