مطلوب حداد مسلح ونجار مسلح للعمل فى السعوديه

مطلوب للعمل فى مدينه عرعر بكبرى شركات المقاولات - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: نجار مسلح وحداد مسلح لعمل مقابله شخصيه مع الكفيل السعودى خبرة فى المجال العمل بالراتب توفير السكن والاقامه والانتقالات والتامين الطبي او الاتصال على ( واتس او اتصال 01000979792 ) ـ 01017618588 ـ 0235712062 ـ 0235712072