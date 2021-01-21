مطلوب حداد مسلح ونجار مساح وسباك صحى وكهربائى مبانى لكبرى مؤسسات المقاولات

(فرصة عمل)
|لكبرى مؤسسات المقاولات بالدمام ب المملكة العربية السعودية مطلوب حداد مسلح ونجار مسلح وسباك صحى وكهربائى مبانى خبرة لا تقل عن15 سنة فى المجال راتب مميز + اقامة + سكن + تأمين + انتقالات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
|التليفون:
|01011133679
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|العنوان:
|24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081063
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-4,000 جنيه
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300 ريال
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