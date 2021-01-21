مطلوب حداد مسلح ونجار مساح وسباك صحى وكهربائى مبانى لكبرى مؤسسات المقاولات

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تفاصيل الإعلان
لكبرى مؤسسات المقاولات بالدمام ب المملكة العربية السعودية مطلوب حداد مسلح ونجار مسلح وسباك صحى وكهربائى مبانى خبرة لا تقل عن15 سنة فى المجال راتب مميز + اقامة + سكن + تأمين + انتقالات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
التليفون: 01011133679

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/1/2021
رقم الإعلان: 2081063
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العنوان:

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العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

14/12/2020
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مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمحل جزار بسلطنه عمان : معلم جزارة لحوم ودواجن خبرة لا تقل عن سنتين . السن لا يزيد عن 35 سنه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المطاعم بسلطنه عمان : شيف اسماك ماكولات مصريه خبرة لا تقل عن 3 سنوات . السن لا يزيد عن .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

10/12/2020
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