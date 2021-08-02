مطلوب حداد كريتال للسعودية فووورا

(فرصة عمل)
|تطلب شركة العادلي للسفريات # حداد كريتال # * للعمل بالمملكة العربية السعودية * الزقازيق . الزراعة . حى مبارك ش كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبر ماركت ابو احمد 01001708994 -01023306662 -0552279966 T - Adly034@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العادلي
|التليفون:
|01001708994 - 01023306662
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|العنوان:
|الزقازيق الزراعة حى مبارك كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبرماركت ابو احمد- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101396
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