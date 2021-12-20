مطلوب حدادين مسلح

مطلوب للعمل بشركة مقاولات كبري تعمل في مجال الانشاءات والمقاولات #حـدادين_مسلح خبره في الشغل علي المخطط السن من 23 الي 45 سنه يرجي ارسال البيانات الشخصية وفيديو تعريفي +جواز السفر علي الواتس مسمي التأشيره "عامل" "حداد مسلح توفر الشركة (مرتبات مجزية + سكن + اقامه + تامينات +تذاكر طيران)