مطلوب حدادين مسلح

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بشركة مقاولات كبري تعمل في مجال الانشاءات والمقاولات #حـدادين_مسلح خبره في الشغل علي المخطط السن من 23 الي 45 سنه يرجي ارسال البيانات الشخصية وفيديو تعريفي +جواز السفر علي الواتس مسمي التأشيره "عامل" "حداد مسلح توفر الشركة (مرتبات مجزية + سكن + اقامه + تامينات +تذاكر طيران)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
|التليفون:
|01113253543
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116297
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50 جنيه
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2,500 ريال