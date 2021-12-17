مطلوب حدادين مسلح

(فرصة عمل)
|بمناسبة فتح الطيران السعودي مطلوب لمؤسسة كبرى بالسعودية تعمل في مجال الأنشاءات والمعمارتطلب مجموعة من الحرفيين لديها بالمملكة العربية السعودية 10 حداد مسلح مسمي التأشيره "عامل" السن من 23 الي 45 عام يرجي إرسال البيانات الشخصيه وفيديو تعريفي+جواز السفر ع الواتس مميزات العمل : توفر الشركه ( مرتبات مجزية -سكن - اقامة - تأمين طبي - تذاكر طيران) عن طريق واتساب : 01113253543🤳 Arab.hire2014@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
|التليفون:
|01113253543
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|العنوان:
|13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115718
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50 جنيه
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2,500 ريال