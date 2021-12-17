مطلوب حدادين مسلح

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
بمناسبة فتح الطيران السعودي مطلوب لمؤسسة كبرى بالسعودية تعمل في مجال الأنشاءات والمعمارتطلب مجموعة من الحرفيين لديها بالمملكة العربية السعودية 10 حداد مسلح مسمي التأشيره "عامل" السن من 23 الي 45 عام يرجي إرسال البيانات الشخصيه وفيديو تعريفي+جواز السفر ع الواتس مميزات العمل : توفر الشركه ( مرتبات مجزية -سكن - اقامة - تأمين طبي - تذاكر طيران) عن طريق واتساب : 01113253543🤳 Arab.hire2014@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
التليفون: 01113253543

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العنوان: 13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115718
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