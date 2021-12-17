مطلوب حدادين مسلح

بمناسبة فتح الطيران السعودي مطلوب لمؤسسة كبرى بالسعودية تعمل في مجال الأنشاءات والمعمارتطلب مجموعة من الحرفيين لديها بالمملكة العربية السعودية 10 حداد مسلح مسمي التأشيره "عامل" السن من 23 الي 45 عام يرجي إرسال البيانات الشخصيه وفيديو تعريفي+جواز السفر ع الواتس مميزات العمل : توفر الشركه ( مرتبات مجزية -سكن - اقامة - تأمين طبي - تذاكر طيران) عن طريق واتساب : 01113253543🤳 Arab.hire2014@gmail.com