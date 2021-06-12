مطلوب حاضنه او جليسه لطفل ولد عمره ٥ ستنوات ولمده ٧ عات في اليوم

جليسه لطفل عمره ٥ سنوات بشكل شبه يومي ولمده ٧ ساعات في اليوم اكثر او اقل احيانا. الاجره حسب عدد الساعات او حسب الاتفاق والاجره جيده و مغريه وان تكون الجليسه قريبه من منطقه السكن وتعتني بالطفل بشكل جيد جنسيه الطفل وابوه عراقيين ٠٩٩٥٣٧٥٦١٧