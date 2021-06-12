مطلوب حاضنه او جليسه لطفل ولد عمره ٥ ستنوات ولمده ٧ عات في اليوم

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السودان (الخرطوم) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
جليسه لطفل عمره ٥ سنوات بشكل شبه يومي ولمده ٧ ساعات في اليوم اكثر او اقل احيانا. الاجره حسب عدد الساعات او حسب الاتفاق والاجره جيده و مغريه وان تكون الجليسه قريبه من منطقه السكن وتعتني بالطفل بشكل جيد جنسيه الطفل وابوه عراقيين ٠٩٩٥٣٧٥٦١٧
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايمن ابراهيم
التليفون: ٠٩٩٥٣٧٥٦١٧

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العنوان: حي الزهور. شارع محمد نجيب- شارع محمد نجيب في حي الزهور
الخرطوم -

السودان
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/7/2021
رقم الإعلان: 2098747
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