مطلوب حاضنه او جليسه لطفل ولد عمره ٥ ستنوات ولمده ٧ عات في اليوم

(فرص)
|جليسه لطفل عمره ٥ سنوات بشكل شبه يومي ولمده ٧ ساعات في اليوم اكثر او اقل احيانا. الاجره حسب عدد الساعات او حسب الاتفاق والاجره جيده و مغريه وان تكون الجليسه قريبه من منطقه السكن وتعتني بالطفل بشكل جيد جنسيه الطفل وابوه عراقيين ٠٩٩٥٣٧٥٦١٧
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايمن ابراهيم
|التليفون:
|٠٩٩٥٣٧٥٦١٧
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|حي الزهور. شارع محمد نجيب- شارع محمد نجيب في حي الزهور
الخرطوم - السودان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098747
2,000 ريال
2 ريال
اتصل
50,000 جنيه