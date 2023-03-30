مطلوب جليسة لمسنة مصابة بالزهايمر إقامة كاملة بالقاهرة

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Ad Information
مطلوب جليسة لمسنة مريضة زهايمر بدون أية ظروف مرضية أخري، تتحرك معتمدة على نفسها بإستخدام مشاية، تؤدي جميع أغراضها الشخصية بنفسها (دخول الحمام – الأكل – الشرب .)، الجليسة ستقيم إقامة كاملة 24ساعة مع المسنة وإبنها (60 عاماً)، على أن تقوم الجليسة بإدارة شئون المنزل بنفسها كربة منزل دون أية تدخلات، أجازة كل 15يوم، الإقامة بمنيل الروضة محافظة القاهرة، السن المفضل وليس شرطا آلايقل عن 35 عاماً ولايتجاوز 45 عاماً، الراتب الشهري 3500جم، كافة تكاليف معيشة الجليسة على نفقة المسنة، يفضل أن تكون المتقدم
Contact The Advertiser:
Contact Name: د.م هاني حلمي القبطان
Telephone: 01150697777

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Location: منيل الروضة- منيل الروضة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 3,500 جنية مصري
Posting Date: 12/5/2023
Ad Number: 2186271
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