مطلوب جليسة لمسنة مصابة بالزهايمر إقامة كاملة بالقاهرة

مطلوب جليسة لمسنة مريضة زهايمر بدون أية ظروف مرضية أخري، تتحرك معتمدة على نفسها بإستخدام مشاية، تؤدي جميع أغراضها الشخصية بنفسها (دخول الحمام – الأكل – الشرب .)، الجليسة ستقيم إقامة كاملة 24ساعة مع المسنة وإبنها (60 عاماً)، على أن تقوم الجليسة بإدارة شئون المنزل بنفسها كربة منزل دون أية تدخلات، أجازة كل 15يوم، الإقامة بمنيل الروضة محافظة القاهرة، السن المفضل وليس شرطا آلايقل عن 35 عاماً ولايتجاوز 45 عاماً، الراتب الشهري 3500جم، كافة تكاليف معيشة الجليسة على نفقة المسنة، يفضل أن تكون المتقدم