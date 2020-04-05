مطلوب جزارين للعمل بدول الخليج

(فرصة عمل)
|عرض عمل مجاني ( مستعجل و مميز) بالمملكة العربية السعودية بمهنة جزارين بمختلف المستويات ومتخصصين اسماك وصف الشركة : شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: 1- جزار / مساعد جزار / مشرف جزارة خبرة باللحوم الحمراء و الدواجن على معرفة تامة بالتقطيع و التبريد و التفريز و التخزين على معرفة تامة بالقراءة و الكتابة باللغه العربية و يفضل معرفة أسماء اللحوم باللغة الفرنسية أو الانجليزية يلزم خبرة سابقة بأسواق التجزئة ( سوبرماركت supermarché )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|0602706098
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|العنوان:
|- القنيطرة
الغرب ـ شراردة بني حسين - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057317
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