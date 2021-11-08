مطلوب جزارين لحوم واسماك لشركه تصنيع وتصنيف لحومسوبر ماركت بالدمام

(فرصة عمل)
|١-جزارين معارض بيع يتقن الجزاره الغربيه والشرقية وملم التصنيفات ولديه القدرة علي الفرش والبيع سنوات الخبرة ٥ سنوات السن من ٢٥ الي ٣٥ ٢- جزارين معامل يتقن التفصيل الكلي للذبائح والتحكم بالهدر وعمل التقارير لقسم التكاليف سنوات الخبرة ٥ سنوات السن من ٢٥ الي ٣٥ ٣-جزارين اسماك يتقن جزارة وتصنيف الاسماك والفرش والبيع سنوات الخبرة ٥ سنوات من ٢٥ الي ٣٥ يرجى ارسال السياره الذاتيه وصور الشغل الخاص بكل وظيفه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحرمين
|التليفون:
|٠١٠٠٩٨٤٢٢٧٨
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|العنوان:
|الدقي- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110428
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