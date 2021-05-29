مطلوب تمريض خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية تمريض خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل بمجمع طبي راقي بمدينة خميس مشيط الراتب من 3000 ريال الي 5000 ريال للتفاوض مع توفير سكن مناسب مع توفيرالتامين الطبي والموصلات والاقامة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095667
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