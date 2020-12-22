مطلوب تمريض(اسنان) للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب تمريض (اسنان ) لمجمع طبي اسنان بالسعودية السن لا يزيد عن 29 سنة يشترط داتافلو sama2hr2@gmail.com 01206414243
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة سما لتوظيف العمالة المصرية في الخارج
|التليفون:
|01206414243
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|العنوان:
|55شارع الجيزة ميدان النهضة- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077313
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