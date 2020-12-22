مطلوب تمريض(اسنان) للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب تمريض (اسنان ) لمجمع طبي اسنان بالسعودية السن لا يزيد عن 29 سنة يشترط داتافلو sama2hr2@gmail.com 01206414243
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة سما لتوظيف العمالة المصرية في الخارج
التليفون: 01206414243

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العنوان: 55شارع الجيزة ميدان النهضة- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2020
رقم الإعلان: 2077313
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صورة الاعلان: مطلوب تمريض للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب تمريض للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب تمريض (اسنان ) لمجمع طبي اسنان بالسعودية السن لا يزيد عن 29 سنة يشترط داتافلو sama601.job@gmai.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عنايه مركزة ICU - في الجيزة مصر

مطلوب عنايه مركزة ICU

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب على وجة السرعة اخصائي واستشاري ICU عناية مركزة كبار شرط نقل كفالة او تاشيرة للعمل في مستشفى كب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب صيادلة بمدينة الطائف - في الجيزة مصر

مطلوب صيادلة بمدينة الطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمجموعة صيدليات بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعوديه مطلوب صيادلة Pharmacists * خبرة لا تقل عن .
العنوان:

الجيزة - مصر

500 ريال

21/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين واستشاريات تخدير بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريين واستشاريات تخدير بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمركز طبى بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات تخديـر خبرة لاتقل عن خمس س.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

20/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات وفنيات تمريض بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات وفنيات تمريض بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#تعاقد من مصر - الباحة #مطلوب_ممرضات نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض ) للعمل لدى مجمع طبي شهير بمدينة #.
العنوان:

الجيزة - مصر

4,500 ريال

19/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب #أخصائية_تجميل_وجلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية ت - في الجيزة مصر

مطلوب #أخصائية_تجميل_وجلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية ت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب #أخصائية_تجميل_وجلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية تجميل وجلدية للعمل لدى مجم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
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صورة الاعلان: مطلوب استشاريين واستشاريات عيون بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريين واستشاريات عيون بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريات واستشارى عيون خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

16/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطرى بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب بيطرى بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمجموعة عيادات للحيوانات الأليفة بالمملكة العربية السعودية (مدينة الرياض) طبيب بيطرى Veterinary Doc.
العنوان:

الجيزة - مصر

800 ريال

15/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين تمريض نقل كفالة بالدمام - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيين تمريض نقل كفالة بالدمام

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية أخصائيين تمريض بنقل كفالة أواستعارة مصدقة لم.
العنوان:

الجيزة - مصر

600 ريال

12/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب طبيب عام لمجمع طبى بالدمام - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب عام لمجمع طبى بالدمام

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية General Doctors طبيب عام أن يكون حاصل على ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

12/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات لكبرى المجمعات الطبية بجدة بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب ممرضات لكبرى المجمعات الطبية بجدة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

عاجل مطلوب ممرضات لكبرى المجمعات الطبية بجدة بالسعودية. #ممرضات. الشروط : ـ خبرة لا تقل عن 3 سنوات ف.
العنوان:

الجيزة - مصر

47,000 ريال

10/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف استشاريين عناية مركزة - في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف استشاريين عناية مركزة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين عناية مركزة خبرة لاتقل عن خمس سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

500 ريال

10/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريات نساء وتوليد لمستشفى بحائل - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريات نساء وتوليد لمستشفى بحائل

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة حائل بالسعوديه استشاريات نسـاء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مه.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

8/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين جراحة باطنة لمستشفى بحائل - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريين جراحة باطنة لمستشفى بحائل

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب استشاري جراحة باطنة خبرة في المناظير و استئصال المعدة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه لم.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

5/12/2020
صورة الاعلان: طلب.اطباء - في الجيزة مصر

طلب.اطباء

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب اطباء اطفال وطبيبات نسا حديثى التخرج دوام جزئى للعمل فى مركز دبى الطبى.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

4/12/2020
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