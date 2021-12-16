مطلوب تركيبات اسنان

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل لمجمع طبى بمدينة الطائف فـ السعودية اخصائيين وأخصائيات تركيبات أسنان خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس فقط 01288114615 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01280555515
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|العنوان:
|58 ش سوريا المهندسين- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115504
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30 ريال
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30 ريال
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