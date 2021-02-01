مطلوب تحصيل خارجى

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تفاصيل الإعلان
مطلوب موظف تحصيل لشركة خرسانة بالرياض لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مطلوب موظف تحصيل خارجى أن يكون لديه مؤهل عالى وحديثى التخرج يجيد التعامل مع العملاء بلباقة وأن يكون خبرة سنتين فى نفس المجال وأن يكون لديه رخصة قيادة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا للتوظيف
التليفون: 01280555515

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العنوان: 203 سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/2/2021
رقم الإعلان: 2082568
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