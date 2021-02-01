مطلوب تحصيل خارجى

(فرصة عمل)
|مطلوب موظف تحصيل لشركة خرسانة بالرياض لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مطلوب موظف تحصيل خارجى أن يكون لديه مؤهل عالى وحديثى التخرج يجيد التعامل مع العملاء بلباقة وأن يكون خبرة سنتين فى نفس المجال وأن يكون لديه رخصة قيادة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01280555515
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|العنوان:
|203 سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082568
اتصل
3,500 جنيه
3,500 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
3,500 جنيه