مطلوب بيتش بوى لخدمات الشوطئ

(فرصة عمل)
|بيتش بوي لخدمات الشواطئ ) كراسي – شماسي – تربيزات ( – السن من 18 : 28 سنة – ال يتم قبول الطالب – مؤهل متوسط علي األقل وحاصل علي موقف نهائي من التجنيد – شباب فقط ) يشترط العوم ( – إقامة كاملة ) سكن – 3 وجبات– مواصالت – أسبوع إجازة ( – العمل لـ 23 يوم - دوام كلي لـ 12 ساعة الكود:30102189
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100421
3,500 جنيه
5,000 جنيه
5,000 جنيه
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2,500 ريال
3,000 ريال
3,000 ريال
2,500 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,500 ريال
اتصل
اتصل