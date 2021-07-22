مطلوب بيتش بوى لخدمات الشوطئ

بيتش بوي لخدمات الشواطئ ) كراسي – شماسي – تربيزات ( – السن من 18 : 28 سنة – ال يتم قبول الطالب – مؤهل متوسط علي األقل وحاصل علي موقف نهائي من التجنيد – شباب فقط ) يشترط العوم ( – إقامة كاملة ) سكن – 3 وجبات– مواصالت – أسبوع إجازة ( – العمل لـ 23 يوم - دوام كلي لـ 12 ساعة الكود:30102189