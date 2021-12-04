مطلوب بنايين طوب

بمناسبة فتح الطيران السعودي مطلوب لمؤسسة كبرى بالسعودية تعمل في مجال الأنشاءات والمعمارتطلب مجموعة من الحرفيين لديها بالمملكة العربية السعودية * بـنـايـيـن يشترط الخبره السن من 25 الي 45 سنة رواتب مجزية مميزات العمل :(سكن - اقامة - تأمين طبي - تذاكر طيران) ارسال البيانات الشخصية و صور العمل