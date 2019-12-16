مطلوب بنات للعمل بكبرى فنادق شرم الشيخ

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
* كبرى فنادق شرم الشيخ تطلب للعمل فورا 30 بنت للعمل فى جميع تخصصات الفندق - * ريسبشن * خدمه عملاء * اوردر تيكر * سيرفس * هاوس كيبنج للعمل برواتب شهرية من 2500 الى 5000 جنية 23 يوم شغل + 7 ايام اجازة شهريه + 3 وجبات + اقامة + مواصلات + تامينات صحى واجتماعى + كورسات تدريبيه وشهادات خبرة بعد 6 شهور الشروط : * السن لا يتعدى 30 سنه * مؤهل ابتدأ من دبلوم لفوق والاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار 0226430755 - 01156432683 - 01229665815 - 01063542853
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: masr services
التليفون: -01063542853

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العنوان: - حمامات القبه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2045969
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مطاعم السعودية بالقصيم شيف سخن شرقى وغربي شيف عمومى شرقى وغرب - في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى مطاعم السعودية بالقصيم شيف سخن شرقى وغربي شيف عمومى شرقى وغرب

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى مطاعم السعودية بالقصيم شيف سخن شرقى وغربي شيف عمومى شرقى وغربي بائع حلويات خبرة للتواصل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 ريال

16/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب لسلسه مطاعم كبرى الوظائف الاتيه : - في القاهرة مصر

مطلوب لسلسه مطاعم كبرى الوظائف الاتيه :

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* سائقين رخصه مهنيه تانية وثالثه للعمل براتب 3000 ج والشغل 8 ساعات + الاضافى بالساعه + حوافز + تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب بنات للعمل بكبرى فنادق شرم الشيخ - في القاهرة مصر

مطلوب بنات للعمل بكبرى فنادق شرم الشيخ

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* ريسبشن * خدمه عملاء * اوردر تيكر * سيرفس * هاوس كيبنج للعمل برواتب شهرية من 2500 الى 5000 جن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2019
صورة الاعلان: معدات مطابخ فندقية - في القاهرة مصر

معدات مطابخ فندقية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة جنرال تريد شركة متخصصة فى جميع أعمال الإستانلس إستيل للمطاعم والفنادق. تصمم وتصنيع جميع اعمال ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

28/11/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب مديرين اغذيه ومشروبات واستقبال وقطاع اشراف داخلي ومبيعات - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب مديرين اغذيه ومشروبات واستقبال وقطاع اشراف داخلي ومبيعات

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب مديرين اغذيه ومشروبات واستقبال وقطاع اشراف داخلي ومبيعات وتشغيل فنادق لمجموعه قابضه لفناد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

28/11/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب مديرين اغذيه ومشروبات واستقبال وقطاع اشراف داخلي ومبيعات وتشغيل - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب مديرين اغذيه ومشروبات واستقبال وقطاع اشراف داخلي ومبيعات وتشغيل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب مديرين اغذيه ومشروبات واستقبال وقطاع اشراف داخلي ومبيعات وتشغيل فنادق لمجموعه قابضه لفناد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2019
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالمملكه العربيه السعوديه - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالمملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالمملكه العربيه السعوديه 1 مدير اغذيه ومشروباتF&B Manager 2- مدير تد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب مديرين اغذيه ومشروبات واستقبال وقطاع اشراف داخلي ومبيعات - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب مديرين اغذيه ومشروبات واستقبال وقطاع اشراف داخلي ومبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب مديرين اغذيه ومشروبات واستقبال وقطاع اشراف داخلي ومبيعات وتشغيل فنادق لمجموعه قابضه لفناد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/11/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب مديرين اغذيه ومشروبات واستقبال وقطاع اشراف داخلي ومبيعات - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب مديرين اغذيه ومشروبات واستقبال وقطاع اشراف داخلي ومبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب مديرين اغذيه ومشروبات واستقبال وقطاع اشراف داخلي ومبيعات وتشغيل فنادق لمجموعه قابضه لفناد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

25/11/2019
صورة الاعلان: شيف جزار بإقامة كاملة - في القاهرة مصر

شيف جزار بإقامة كاملة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

57 شيف جزار بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصلات واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب طباخ للعمل - في القاهرة مصر

مطلوب طباخ للعمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طباخ للعمل العمل يوميا ماعدا يوم الاحد اجازه من كل اسبوع رقم تليفون اخر للتواصل 01118136072.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

20/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب بنات للعمل بكبرى فنادق شرم الشيخ - في القاهرة مصر

مطلوب بنات للعمل بكبرى فنادق شرم الشيخ

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* كبرى فنادق شرم الشيخ تطلب للعمل فورا 30 بنت للعمل فى جميع تخصصات الفندق - * ريسبشن * خدمه عملاء.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/11/2019
صورة الاعلان: ويتر – باص بوي - في القاهرة مصر

ويتر – باص بوي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بشرم الشيخ والغردقة ( ويتر – باص بوي ) – راتب 2500ج + تأمينات + إقامة كاملة – السن من 18 : 28 سنة : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب بنات للعمل بكبرى فنادق شرم الشيخ - في القاهرة مصر

مطلوب بنات للعمل بكبرى فنادق شرم الشيخ

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* كبرى فنادق شرم الشيخ تطلب للعمل فورا 30 بنت للعمل فى جميع تخصصات الفندق - * ريسبشن * خدمه عملاء.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب لسلسه مطاعم كبرى الوظائف الاتيه : - في القاهرة مصر

مطلوب لسلسه مطاعم كبرى الوظائف الاتيه :

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* سائقين رخصه مهنيه تانية وثالثه للعمل براتب 3000 ج والشغل 8 ساعات + الاضافى بالساعه + حوافز + تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/11/2019
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