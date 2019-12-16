مطلوب بنات للعمل بكبرى فنادق شرم الشيخ

(فرصة عمل)
|* كبرى فنادق شرم الشيخ تطلب للعمل فورا 30 بنت للعمل فى جميع تخصصات الفندق - * ريسبشن * خدمه عملاء * اوردر تيكر * سيرفس * هاوس كيبنج للعمل برواتب شهرية من 2500 الى 5000 جنية 23 يوم شغل + 7 ايام اجازة شهريه + 3 وجبات + اقامة + مواصلات + تامينات صحى واجتماعى + كورسات تدريبيه وشهادات خبرة بعد 6 شهور الشروط : * السن لا يتعدى 30 سنه * مؤهل ابتدأ من دبلوم لفوق والاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار 0226430755 - 01156432683 - 01229665815 - 01063542853
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|masr services
|التليفون:
|-01063542853
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|العنوان:
|- حمامات القبه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045969
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