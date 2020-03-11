مطلوب بنات سيلز لمحلات دهب بدبي

(فرصة عمل)
|تعلن #شركه_الطائف_للتوظيف_بالخارج عن وظائف أخصائيات مبيعات لكبرى العلامات التجارية العالمية بالامارات العربية المتحدة :: (Female Sales Associate ) الرائدة فى بيع الذهب والمجوهرات والإكسسوارات بجميع مراكز التسوق الفاخرة • الراتب 4500 درهم + عمولات + مكافأت وحوافز مجزية • التقديم متاح للاناث فقط (Only Female ) • خبرة لا تقل عن سنتان في مجال ال ( Retail ) يفضل فى مجال بيع الذهب والمجوهرات أو البيع بالتجزئة بالبرندات العالمية ( ملابس – احذية – اكسسوارات هدايا . الخ ) • السن من 21 إلى 28 عام • يفضل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01006667288-01065529030
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055745
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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