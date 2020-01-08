مطلوب بكبري المواقع بالقاهرة افراد امن اداري برواتب تصل الي 3500ج "حسب المو

(للاستثمار)
|مطلوب بكبري المواقع بالقاهرة افراد امن اداري برواتب تصل الي 3500ج "حسب الموقع" توفر جميع المواقع :- تأمينات صحية واجتماعية + رصيد اجازات سنوية + زيادة سنوية شروط التقدم للوظيفة :- المؤهل دبلوم ع الاقل السن لايزيد عن 45 عام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه شمس جروب
|التليفون:
|01029000043
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048088
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل