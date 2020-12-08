مطلوب بسرعة مدخلين بيانات براتب مجزي

(فرصة عمل)
|مطلوب بسرعة مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة Part Time - السن من 18 : 40 سنة – راتب أساسي + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية – مراعاة الشفتات والاجازات للطلاب والموظفين – راتب ثابت 4000ج تواجد شفت صباحي و شفت مسائي - ( العمل بالشركة نفسها ) للتواصل واتساب فقط 01017794872 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شغل
|التليفون:
|للتواصل 01062972973 للتواصل واتساب 01017794872
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التجمع الخامس القاهرة- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075796
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
3,500 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه