مطلوب باسرع وقت للعمل

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تفاصيل الإعلان
* بنايين للعمل بيومية من 200 الى 250 ومساعدين بـ 120 ج * محارين بيومية من 200 الى 250 جنية ومساعدين بـ 120 ج * نقاشين بيومية من 160 الى 200 جنية * فنيين حمامات سباحة خبرة براتب من 3500ج الى 5000 ج * كهربائية كنترول براتب من 3500 ج الى 5000 ج * سائقين رخصة مهنية اولى وتانية وتالته بمرتب من 2500الى 6000 جنية * لحامين كهرباء واكسجين بمرتب من 3000 الى 5000 جنية * نجارين موبليا وباب وشباك بمرتبات من 3500الى 4500جنية 0224558502 - 01156432683 - 01229665815- 01063542853
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: masr services
التليفون: -01063542853

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العنوان: - حمامات القبه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045554
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صورة الاعلان: اعلان وظائف - في القاهرة مصر

اعلان وظائف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج لكبرى مصانع اكتوبر للعمل بيومية 110 جنية فى اليوم يوجد اقامة ووجبه ويوجد عقد عم.
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القاهرة - مصر

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18/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب نجار اثاث ايطالي محترف - في القاهرة مصر

مطلوب نجار اثاث ايطالي محترف

(فرصة عمل)

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مطلوب نجار اثاث ايطالي محترفين بكل ما تعنية الكلمة خبره في نفس المجال فترة لا تفل عن 3 سنوات للعمل ف.
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القاهرة - مصر

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17/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب للسفر بالسعودية

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نجارين مسلح علي وجه السرعة بمرتبات مجزية جدا وتوفير اقامة وسكن وانتقالات الواتس /01020915918/0106507.
العنوان:

القاهرة - مصر

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14/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورآ لمصنع بسكويت داتا وويفر - في القاهرة مصر

مطلوب فورآ لمصنع بسكويت داتا وويفر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورآ عمال انتاج للمصنع ميكانيكي خبره ماكينه تغليف البسكوت راتب مبدئي 3800جنيه كهربائي متخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

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10/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب لكبري مصانع الكرتون في مصر - في القاهرة مصر

مطلوب لكبري مصانع الكرتون في مصر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للشركه المصريه لانتاج الكرتون عمال انتاج راتب يبدا من 2200اساسي +حوافز تبدا من 300جنيه فيما .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورآ لمصنع بسكويت داتا وويفر - في القاهرة مصر

مطلوب فورآ لمصنع بسكويت داتا وويفر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورآ عمال انتاج للمصنع ميكانيكي خبره ماكينه تغليف البسكوت راتب مبدئي 3800جنيه كهربائي متخصص.
العنوان:

القاهرة - مصر

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9/12/2019
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صورة الاعلان: فرصة لن تتكرر للعمل في مجال الطباعة - في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر للعمل في مجال الطباعة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لكبرى شركات الطباعة مطلوب للعمل عمال انتاج براتب يبدأ من 3200+وقت اضافي +300 حوافز والعمل شيفتا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب باسرع وقت للعمل - في القاهرة مصر

مطلوب باسرع وقت للعمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* بنايين للعمل بيومية من 200 الى 250 ومساعدين بـ 120 ج * محارين بيومية من 200 الى 250 جنية ومساعدي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب 50 صنايعى نقاش باسرع وقت - في القاهرة مصر

مطلوب 50 صنايعى نقاش باسرع وقت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 50 صنايعى نقاش باسرع وقت العمل بيوميات تبدأ من 160 ل 200 والقبض كل 15 يوم ويوجد مصروفات الشغ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/12/2019
صورة الاعلان: شركة تعمل فى مجال البلاستيك - 6 أكتوبر - تطلب الوظائف التالية :- - في القاهرة مصر

شركة تعمل فى مجال البلاستيك - 6 أكتوبر - تطلب الوظائف التالية :-

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

1. عامل إنتاج – مؤهل متوسط ( راتب 2000 + 200 حافز ) 2. عامل مخازن – مؤهل متوسط ( راتب 2000 +200 حاف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

2/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالمملكه العربيه السعوديه - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالمملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالمملكه العربيه السعوديه 1 مدير اغذيه ومشروباتF&B Manager 2- مدير تد.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/11/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالمملكه العربيه السعوديه - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالمملكه العربيه السعوديه

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالمملكه العربيه السعوديه -1 مدير اغذيه ومشروبات 2- مدير تدريب 3ـ مدير.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/11/2019
صورة الاعلان: شركه الخليج العربي للتطيبات والديكورات - في القاهرة مصر

شركه الخليج العربي للتطيبات والديكورات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لو عايز تشطب شقتك باقل الاسعار واجود الخامات تواصل معايا لدينا عدد ضخم من المهندسين والفنيين وباقل س.
العنوان:

القاهرة - مصر

999 جنيه

26/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب عمال انتاج لكبرى مصانع اكتوبر - في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج لكبرى مصانع اكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

للعمل بيومية 110 جنية فى اليوم يوجد اقامة ووجبه ويوجد عقد عمل ويوجد اجازة خميس وجمعه والاجازة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب باسرع وقت للعمل - في القاهرة مصر

مطلوب باسرع وقت للعمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* بنايين للعمل بيومية من 200 الى 250 ومساعدين بـ 120 ج * محارين بيومية من 200 الى 250 جنية ومساعدي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/11/2019
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