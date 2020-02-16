مطلوب باريستا للعمل بالسعوديه

مطلوب للعمل بالسعوديه – المدينه المنوره (المقابله غدا الثلاثاء الساعه 1 ظهرا ) باريستا خبره بالمجال لا تقل عن 3 سنوات شرط السن لا يزيد عن 32 عام راتب 2000 ريال + اقامه كامله على السعودى للتواصل / 01000621799 العنوان / 158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48