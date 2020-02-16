مطلوب باريستا للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعوديه – المدينه المنوره (المقابله غدا الثلاثاء الساعه 1 ظهرا ) باريستا خبره بالمجال لا تقل عن 3 سنوات شرط السن لا يزيد عن 32 عام راتب 2000 ريال + اقامه كامله على السعودى للتواصل / 01000621799 العنوان / 158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
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|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053127
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2,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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