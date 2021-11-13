مطلوب باحث اقتصادي لإعداد دراسات الجدوى للعمل بالسعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة كبرى للصيانة بالسعودية: #باحث_اقتصادي لاعداد دراسات جدوى للمشاريع متطلبات الوظيفة: •اعداد دراسه الجدوى الاقتصاديه للمشاريع •لديه القدره على اعداد الابحاث وتطوير دراسه الجدوى •المشاركه فى تطوير الدراسه •يقوم بالمراجعه لدراسه الجدوى الاقتصاديه للمشاريع يتم توفير سكن- تأمين طبي- اقامه شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية