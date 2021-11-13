مطلوب باحث اقتصادي لإعداد دراسات الجدوى للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة كبرى للصيانة بالسعودية: #باحث_اقتصادي لاعداد دراسات جدوى للمشاريع متطلبات الوظيفة: •اعداد دراسه الجدوى الاقتصاديه للمشاريع •لديه القدره على اعداد الابحاث وتطوير دراسه الجدوى •المشاركه فى تطوير الدراسه •يقوم بالمراجعه لدراسه الجدوى الاقتصاديه للمشاريع يتم توفير سكن- تأمين طبي- اقامه شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01017617968
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113349
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2,000 ريال
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