مطلوب بائع داخلي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض – السعودية

مطلوب بائع داخلي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض **الشروط :- - خبرة لا تقل عن عامين في مجال مبيعات المنتجات الغذائية. - يشترط وجود خبرة سابقة كباريستا. - السن لا يزيد عن 35 سنة. - القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية. - يشترط رخصة قيادة. طبيعة التعاقد:- - راتب 2500 ريال+ عمولة + يوجد زيادة سنوية - مسمى التأشيرة مندوب مبيعات. - الشركة تتحمل (السكن - إنتقالات - تأمين طبي - تذاكر طيران كل سنتين– تليفون – سيارة) للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة اسم الوظيفة للتواصل وارسال الCVعلى الواتساب