مطلوب بائع اجهزة وادوات رياضيه بالسعوديه 0 الرياض )

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا للعمل بالسعوديه ( الرياض ) تجهيز لبعد العيد بائعين خبره بمجال الاجهزة والادوات الكهربائيه شرط الخبره / مؤهل عالى / السن من 25 الى 35 عام راتب 2500 ريال برجاء ارسال السى فى وصور شخصيه للتواصل موبايل / واتساب : 01000621799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
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|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062659
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