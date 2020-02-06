مطلوب بائعين ورد للعمل بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بمحل ورد بائعين خبرة بتنسيق الورد يرجى ارسال السيرة الذاتية على الايميل r4works@gmail.com للاستفسار 01008772266 * يرجى الاتصال فى مواعيد العمل من 10 صباحا : 5 مساءا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الرويس
التليفون: 01008772266

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/2/2020
رقم الإعلان: 2052014
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