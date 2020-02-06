مطلوب بائعين ورد للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بمحل ورد بائعين خبرة بتنسيق الورد يرجى ارسال السيرة الذاتية على الايميل r4works@gmail.com للاستفسار 01008772266 * يرجى الاتصال فى مواعيد العمل من 10 صباحا : 5 مساءا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الرويس
|التليفون:
|01008772266
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052014
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4,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل