مطلوب بائعين لمحل حلويات للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمحل حلويات. بالسعودية - الاحساء:: ::{{● بـآئـعـيـن ●}}::ـ لمحل حلويات - شرط قيادة السيارة - حسن المظهر واللباقة فى الحديث - مسمى التأشيرة .اختصاصى تسويق ـ شرط مؤهل عالى 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الواتس باللغة العربية او الاتصال بالارقام الموضحه ●》 b.hr@eltaef.com www.eltaef.com للاستفسار :: 01002179333 / 01015627553 الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179333
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054757
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل