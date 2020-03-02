مطلوب بائعين لمحل حلويات للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمحل حلويات. بالسعودية - الاحساء:: ::{{● بـآئـعـيـن ●}}::ـ لمحل حلويات - شرط قيادة السيارة - حسن المظهر واللباقة فى الحديث - مسمى التأشيرة .اختصاصى تسويق ـ شرط مؤهل عالى 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الواتس باللغة العربية او الاتصال بالارقام الموضحه ●》 b.hr@eltaef.com www.eltaef.com للاستفسار :: 01002179333 / 01015627553 الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت