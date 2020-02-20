مطلوب بائعين حلويات لمعرض حلويات بمدينة الدوادمى بالسعودية

مطلوب لمعرض حلويات بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية بائعين حلويات أن يكون لديهم خبره لاتقل عن خمس سنوات أن يكون سبق لهم العمل بكبرى معارض الحلويات داخل مصر وخارجها. أن يكونوا حسـن المظهر ألا يزيد السن عن 30 سـنة أن يكون لديهم مؤهل مناسب ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777