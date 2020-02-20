مطلوب بائعين حلويات لمعرض حلويات بمدينة الدوادمى بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب لمعرض حلويات بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية بائعين حلويات أن يكون لديهم خبره لاتقل عن خمس سنوات أن يكون سبق لهم العمل بكبرى معارض الحلويات داخل مصر وخارجها. أن يكونوا حسـن المظهر ألا يزيد السن عن 30 سـنة أن يكون لديهم مؤهل مناسب ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- الجيزه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053858
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