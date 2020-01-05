مطلوب بائعين - بائعات لدبى

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للوظيف_بالخارج لكبرى برندات الملابس والاحذية وادوات التجميل فى الامارات العربية المتحدة - دبي :: ::{{● بـائـعـيـن - بـائـعـات Retail ●}}:: - الجميع خبرة فى مبيعات التجزئة Retail ( - الملابس - الاحذية- ادوات التجميل .الخ) - يشترط اجادة اللغة الانجليزية .شرط اساسى - السن يتراوح من 21 : 30 عاما - الراتب 3200 درهم - توفر الشركة التامين الطبي - تذاكر الطيران ذهاب وعودة - حوافز + عمولات 01002179334-01006667288
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179334-01065529030
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048355
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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