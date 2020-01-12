مطلوب بائعين آثاث

(فرصة عمل)
|مطلوب ( بائعين اثاث ) لمجموعه تجاريه في الرياض بالمملكه العربيه السعوديه خبرة من 3 : 5 سنوات فى مجال المفروشات والاثاث المنزلى ان يكون سبق له العمل بكبرى الشركات داخل مصراوخارجها
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203ش 26يوليو ميدان سفينكس المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111,111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048953
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2,000 ريال
1 ريال
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2,000 ريال
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