مطلوب بائعة / بائع في محب مستلزمات حلويات بالتجمع الاول

(فرصة عمل)
|مطلوب بائعة او بائع لمحل مستلزمات حلويات ، حسن المظهر و اللباقة و شهادة متوسطة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أميرة مصطفى
|التليفون:
|01003445978
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|العنوان:
|التجمع الاول- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097364
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