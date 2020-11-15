مطلوب امين مستودع مواد غذائية لشركة مواد غذائية بمدينة بيشة

مطلوب لشركة مواد غذائية بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية أمين مستودع مواد غذائية خبرة لاتقل عن 5 سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 40 سنة حاصل على مؤهل عالى مناسب مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515