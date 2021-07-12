مطلوب امين مخزن نقليات

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة نقليات كبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية أمين مخزن نقليات خبرة من 4 : 5 سنوات فى نفس المجال أن يكون حاصل على بكالوريوس تجـارة خبرة ف برنامج المتكامل مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإلتزام بمحتوى الإعلان برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01280555515
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|سفنكس جيزة- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099688
اتصل
4,000 جنيه
4,000 جنيه
10,000 جنيه
450,000 جنيه
اتصل
1,400,000 جنيه
اتصل
1,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
50 جنيه
550,000 جنيه مصري
اتصل