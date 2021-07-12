مطلوب امين مخزن نقليات

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركة نقليات كبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية أمين مخزن نقليات خبرة من 4 : 5 سنوات فى نفس المجال أن يكون حاصل على بكالوريوس تجـارة خبرة ف برنامج المتكامل مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإلتزام بمحتوى الإعلان برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الهيلا للتوظيف
التليفون: 01280555515

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سفنكس جيزة- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/7/2021
رقم الإعلان: 2099688
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب محا سبين حديثى التخرج

مطلوب محا سبين حديثى التخرج

(فرصة عمل)

لشركة نقليات كبرى بالرياض مطلوب محا سبين حديثى التخرج دفعة 2018 & 2019 مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظف/ة ادخال بيانات

مطلوب موظف/ة ادخال بيانات

(فرصة عمل)

مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة - Part Timeالسن من 40 : 18سنة – راتب أساسي + تامين صحي + تامين اجتما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/7/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات براتب مميز جدا

مدخل بيانات براتب مميز جدا

(فرصة عمل)

موظف + موظفة ) إدخال بيانات ( – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – لا يشترط الخبرة – الشركة.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

12/7/2021
صورة الاعلان: نشترى غرف النوم وموبيليا البيت والاجهزة الكهربائية

نشترى غرف النوم وموبيليا البيت والاجهزة الكهربائية

(للشراء (مطلوب))

نشترى غرف النوم وموبيليا البيت ومحتوياته والاجهزة الكهربائية والالكترونية رجاء ارسال الصور واتس اب .
العنوان:

القاهرة - مصر

10,000 جنيه

12/7/2021
صورة الاعلان: مدافن للبيع 6اكتوبر

مدافن للبيع 6اكتوبر

(للبيع)

مدفن جديد للبيع بمقابر 6اكتوبر - مساحة 40متر - بناء حديث - موقع متميز جدا - سملات مسلح - رخصة رسمية .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

12/7/2021
صورة الاعلان: مصنع 2000م للبيع مسجل عفد ازرق

مصنع 2000م للبيع مسجل عفد ازرق

(للبيع)

مصنع 2000م للبيع مسجل عفد ازرق كهربا 3 فازمبنى 1500م 1000 خرسانة و 500 جمالون مطلوب 8 مليون 0100191.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/7/2021
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صورة الاعلان: شاليه للبيع بالتقسيط بقرية بدر الساحل الشمالى استلم فورى

شاليه للبيع بالتقسيط بقرية بدر الساحل الشمالى استلم فورى

(للتقسيط)

الساحل الشمالى قرية بدر ك84 على البحر كاملة المرافق والخدمات العامه والترفيهيه وشاطئ رملى شاليه ارض.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

1,400,000 جنيه

11/7/2021
صورة الاعلان: (اخناتون عقارات الهرم) مخزن جمالون 850 م للايجار دائري منيب منصوريه هرم

(اخناتون عقارات الهرم) مخزن جمالون 850 م للايجار دائري منيب منصوريه هرم

(للإيجار)

مخزن جمالون مميز جدا للايجار 850 م دائري المنيب نزله منصوريه هرم كامل المرافق / أرضيه هليكوبيتر / م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/7/2021
صورة الاعلان: ايجار H1 لتوصيلات الاسكندريه

ايجار H1 لتوصيلات الاسكندريه

(مطلوب للإيجار)

ايجار H1 لتوصيلات الاسكندريه للايجار فان اتش وان شركه تورست كار 01121759535 للايجار هيونداى 7 اف.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

11/7/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لايقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/7/2021
صورة الاعلان: خدمه عملاء

خدمه عملاء

(فرصة عمل)

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من ك.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/7/2021
صورة الاعلان: Call center agent

Call center agent

(فرصة عمل)

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الأجر شرط الالتزام في العمل واجادة اس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/7/2021
صورة الاعلان: قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)

عندك ميتنج مهم ؟ هتقابل client ومش عارف هتقابله فين ؟ عايز مكان هادى من غير دخان شيشة و ماتشات زهق.
العنوان:

الجيزة - مصر

50 جنيه

11/7/2021
صورة الاعلان: شقة بالدور الأرضي مساحتها 100م بالمندرة بحري بالاسكندرية سكنية - ادارية

شقة بالدور الأرضي مساحتها 100م بالمندرة بحري بالاسكندرية سكنية - ادارية

(للبيع)

من المالك مباشرة فرصة شقة لقطة بالدور الأرضي 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام مساحتها 100م بالمندرة بحري بالا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

550,000 جنيه مصري

11/7/2021
صورة الاعلان: مهندسين معماري / تخطيط عمراني / مساحة / GIS

مهندسين معماري / تخطيط عمراني / مساحة / GIS

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبري الشركات في المنطقه الجنوبية بالسعودية ✈️ 1-مهندسين معماري / تخطيط عمرا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/7/2021
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