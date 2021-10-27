مطلوب امناءومدراء_مخازن خبرة بشركات الاغذية لشركة كبري بالسعودية - جدة

(فرصة عمل)
|امناء ومدراء مخازن خبره لا تقل عن 5 سنوات بشركات الاغذية فقط خبره فعليه وشرط اساسي يجيد العمل علي برامج ERP يرجي ارسال السي في لمن لديهم الخبره الفعليه فقط وتنطبق عليهم الشروط وكتابه مسمي الوظيفه في العنوان او كود الوظيفة (CV40 ) لترتيب موعد المقابلات و سيتم التواصل مع المرشحين برجاء كتابه مسمي الوظيفه او كود الوظيفة لبريد الالكترونى : hr.elharamain@gmail.com التواصل واتساب او تلفونيا علي الارقام : 01021683848
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحرمين
|التليفون:
|01021683848
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|العنوان:
|الدقي- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111511
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30 ريال
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