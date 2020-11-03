(فرصة عمل)
|مطلوب العمل بالمملكه العربيه السعوديه 👌🏿 طبيب باطنه أخصائي بروماترك الراتب 17 ألف حد أقصي المكان الخرج وممرضات منزليه ويفضل يكون ليهم cvs 👌🏿 التفاصيل ولارسال السيرة الذاتيه واتس ع الرقم دا 01069169562
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فرح للسفاري
|التليفون:
|01069169562
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|العنوان:
|الكفر الجديد- المنصورة
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071126
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