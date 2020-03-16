مطلوب التخصصات التالية للعمل بهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف جـزار شيف مخبوزات شيف ألبان بمشتقاته أن يكون لديهم خبره لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال أن يكون سبق لهم العمل باحدى الاماكن المعروفة مثل كارفور أوالهايبر أن يكون حسـن المظهر أن يكون حسن التعامل مع العملاء ألا يزيد السن عن 35 سـنة ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الهيلا
التليفون: 0106 671 7777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- الزمالك
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 18/3/2020
رقم الإعلان: 2056312
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19/2/2020
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اتصل

4/2/2020
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العنوان:

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اتصل

4/2/2020
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مطلوب سباكيين وكهربائيين

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اتصل

4/2/2020
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