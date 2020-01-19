مطلوب افراد امن وحراسه

(فرصة عمل)
|فرصة عمل مطلوب افراد امن وحراسة للعمل 8ساعات و 12 ساعة في كبري شركات الامن للعمل بمواقع مختلفة مرتبات تصل ال 3000 الاف وحوافز وتامينات للملتزمين بمواعيد العمل ويوجد توفير السكن والمواصلات للمغتربين ونقبل جميع الاعمار والمؤهلات وبدون مؤهل لايشترط الخبرة للاتصال01063034155 المقابلة يوميا بالادارة من 9 الي 4 م 01066915510
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه المصراويه
|التليفون:
|01066915510
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|العنوان:
|79 ش شجرة مريم خلف قسم المطرية القديم- المطرية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050447
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